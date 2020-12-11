Хто формуватиме Комісію з азартних ігор. Комітет ВР ухвалив рішення

Фінкомітету Верховної ради хочуть дозволити формування Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Раді рекомендують ухвалити відповідний законопроект №4351-1.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату парламенту.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики у ході засідання заслухав міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова та голову цієї комісії Івана Рудого щодо цього питання.

"Комітет рекомендує прийняти за основу та в цілому законопроект про внесення змін до закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (щодо усунення суперечності стосовно порядку формування Уповноваженого органу) №4351-1", - вказано у повідомленні.

У проекті закону прописано, що до формування складу комісії буде залучений виключно фінкомітет, який визначатиме 5 членів конкурсної комісії. Створена комітетом комісія на конкурсних засадах обиратиме претендентів до складу уповноваженого органу.

У діючому законі по-різному визначається, хто саме проводить конкурс з відбору членів комісії. В одній частині це має бути КМУ із залученням у конкурсну комісію кандидатів від профільного комітету, а в іншій - комісія з вищого корпусу державної служби за загальною процедурою відбору держслужбовців.

Нагадаємо, у кінці жовтня анонсувалося, що у Раді створять робочу групу для розробки змін до закону про гральний бізнес, які б усунули існуючу колізію.

Як писало РБК-Україна, раніше КМУ призначив голову Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Ним став Іван Рудий.

Так, комісію створили 23 вересня, в ній буде 230 співробітників. Головне її завдання - видача, поновлення, переоформлення та призупинення ліцензій для грального бізнесу.

Зазначимо, 11 серпня закон про легалізацію грального бізнесу підписав президент Володимир Зеленський.