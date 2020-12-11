Кто будет формировать Комиссию по азартным играм. Комитет ВР принял решение

Финкомитету Верховной рады хотят разрешить формирование Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №4351-1.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата парламента.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в ходе заседания заслушал министра Кабинета министров Олега Немчинова и главу этой комиссии Ивана Рудого по поводу данного вопроса.

"Комитет рекомендует принять за основу и в целом законопроект о внесении изменений в закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (об устранении противоречия относительно порядка формирования Уполномоченного органа) №4351-1", - указано в сообщении.

В проекте закона прописано, что к формированию состава комиссии будет привлечен исключительно финкомитет, который будет определять 5 членов конкурсной комиссии. Созданная комитетом комиссия на конкурсной основе будет выбирать претендентов в состав уполномоченного органа.

В действующем законе по-разному определяется, кто именно проводит конкурс по отбору членов комиссии. В одной части это должен быть КМУ с привлечением в конкурсную комиссию кандидатов от профильного комитета, а в другой - комиссия из высшего корпуса государственной службы по общей процедуре отбора госслужащих.

Напомним, в конце октября анонсировалось, что в Раде создадут рабочую группу для разработки изменений в закон об игорном бизнесе, которые бы устранили существующую коллизию.

Как писало РБК-Украина, ранее КМУ назначил председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Им стал Иван Рыжий.

Так, комиссию создали 23 сентября, в ней будет 230 сотрудников. Главная ее задача - выдача, обновление, переоформление и приостановление лицензий для игорного бизнеса.

Отметим, 11 августа закон о легализации игорного бизнеса подписал президент Владимир Зеленский.