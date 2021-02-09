БТР і літаки: ВСУ отримають військової продукції на понад 10 млрд гривень
Цього року Збройні сили України зможуть отримати військову продукцію на суму понад 10 млрд гривень. Йдеться про 3300 ракетно-артилерійських систем, понад 60 бронетранспортерів і броньовані машини, а також шість літаків.
"У 2021 році очікується поставка військової продукції на суму понад 10 мільярдів гривень", - зазначив міністр.
За його словами, здійснені в 2020 році замовлення (укладені контракти) вже дозволяють ВСУ отримати в цьому році:
- 10 млн штук боєприпасів,
- 3300 ракетно-артилерійських систем,
- 2700 приладів розвідки і спостереження,
- понад 320 автомобілів,
- понад 60 бронетранспортерів і броньованих машин,
- близько чотирьох десятків безпілотних авіаційних комплексів,
- шість літаків.
В цьому році Міноборони сфокусує свою увагу на адаптації механізму закупівель військової продукції під вимоги закону "Про оборонні закупівлі".
Таран звернув увагу, що виробництво озброєння має тривалий виробничий цикл, наприклад, ті ж високотехнологічні комплекси виготовляються більше одного року.
"Профінансувавши і уклавши ще торік контракти на суму понад 10 млрд гривень, ми забезпечили партнерів оборотними засобами, що, своєю чергою, з початку року гарантувало безперебійну роботу десятків підприємств оборонно-промислового комплексу", - підсумував глава міністерства.
Нагадаємо, Таран заявив, що перший етап реформування Збройних сил суттєво наблизив їх до отримання сумісності з НАТО. В рамках реформи були створені нові органи військового управління.
Як писало РБК-Україна, на днях в МОУ анонсували проведення реформи в ЗСУ, яка наблизить Україну до отримання Плану дій щодо членства в НАТО.