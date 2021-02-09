БТР і літаки: ВСУ отримають військової продукції на понад 10 млрд гривень

Цього року Збройні сили України зможуть отримати військову продукцію на суму понад 10 млрд гривень. Йдеться про 3300 ракетно-артилерійських систем, понад 60 бронетранспортерів і броньовані машини, а також шість літаків.

"У 2021 році очікується поставка військової продукції на суму понад 10 мільярдів гривень", - зазначив міністр.

За його словами, здійснені в 2020 році замовлення (укладені контракти) вже дозволяють ВСУ отримати в цьому році:

10 млн штук боєприпасів,

3300 ракетно-артилерійських систем,

2700 приладів розвідки і спостереження,

понад 320 автомобілів,

понад 60 бронетранспортерів і броньованих машин,

близько чотирьох десятків безпілотних авіаційних комплексів,

шість літаків.

В цьому році Міноборони сфокусує свою увагу на адаптації механізму закупівель військової продукції під вимоги закону "Про оборонні закупівлі".

Таран звернув увагу, що виробництво озброєння має тривалий виробничий цикл, наприклад, ті ж високотехнологічні комплекси виготовляються більше одного року.

"Профінансувавши і уклавши ще торік контракти на суму понад 10 млрд гривень, ми забезпечили партнерів оборотними засобами, що, своєю чергою, з початку року гарантувало безперебійну роботу десятків підприємств оборонно-промислового комплексу", - підсумував глава міністерства.