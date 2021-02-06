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Перший етап реформи суттєво наблизив ЗСУ до взаємосумісності з НАТО, - Таран

Новость на русском → Україна, Субота 06 лютого 2021 16:13
Перший етап реформи суттєво наблизив ЗСУ до взаємосумісності з НАТО, - Таран Фото: Андрій Таран (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

Глава Міністерства оборони України Андрій Таран заявив, що перший етап реформування Збройних сил суттєво наблизив їх до набуття взаємосумісності з НАТО. У рамках реформи було створено нові органи військового управління.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Йдеться про такі органи:

  • Командування об’єднаних сил,
  • Командування медичних сил,
  • Командування сил підтримки,
  • Командування військ зв’язку та кібернетичної безпеки.

"Ці заходи стали завершенням першого етапу реформування Збройних Сил України в рамках оборонної реформи та дали старт перетворенням відповідно до принципів і підходів НАТО", - вказано у повідомленні.

Таран зазначив, що зараз триває процес правового врегулювання розмежування обов’язків між МОУ та Генеральним штабом відповідно до типових демократичних принципів.

"Міністерство оборони України має формувати політику, тоді як Генеральний штаб - відповідати за її реалізацію та звітувати міністерству", - сказав глава міністерства.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 9 лютого здійснить візит у штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, де зустрінеться з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Як писало РБК-Україна, нещодавно президент Володимир Зеленський в одному зі своїх інтерв'ю запитав лідера США Джо Байдена: чому Україна досі не в НАТО.

Крім того, днями в МОУ анонсували проведення реформи в ЗСУ, яка наблизить Україну до отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

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Новини України Політика НАТО Збройні сили України Андрей Таран
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