Перший етап реформи суттєво наблизив ЗСУ до взаємосумісності з НАТО, - Таран

Глава Міністерства оборони України Андрій Таран заявив, що перший етап реформування Збройних сил суттєво наблизив їх до набуття взаємосумісності з НАТО. У рамках реформи було створено нові органи військового управління.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Йдеться про такі органи:

Командування об’єднаних сил,

Командування медичних сил,

Командування сил підтримки,

Командування військ зв’язку та кібернетичної безпеки.

"Ці заходи стали завершенням першого етапу реформування Збройних Сил України в рамках оборонної реформи та дали старт перетворенням відповідно до принципів і підходів НАТО", - вказано у повідомленні.

Таран зазначив, що зараз триває процес правового врегулювання розмежування обов’язків між МОУ та Генеральним штабом відповідно до типових демократичних принципів.

"Міністерство оборони України має формувати політику, тоді як Генеральний штаб - відповідати за її реалізацію та звітувати міністерству", - сказав глава міністерства.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 9 лютого здійснить візит у штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, де зустрінеться з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Як писало РБК-Україна, нещодавно президент Володимир Зеленський в одному зі своїх інтерв'ю запитав лідера США Джо Байдена: чому Україна досі не в НАТО.

Крім того, днями в МОУ анонсували проведення реформи в ЗСУ, яка наблизить Україну до отримання Плану дій щодо членства в НАТО.