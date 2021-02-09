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БТР и самолеты: ВСУ получат военной продукции на свыше 10 млрд гривен

Новина українською → Украина, Вторник 09 февраля 2021 11:55
БТР и самолеты: ВСУ получат военной продукции на свыше 10 млрд гривен Фото: военная продукция (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В этом году Вооруженные силы Украины смогут получить военную продукцию на сумму свыше 10 млрд гривен. Речь идет о 3300 ракетно-артиллерийских системах, более 60 бронетранспортерах и бронированных машинах, а также шести самолетах.

Об этом рассказал министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба МОУ.

"В 2021 году ожидается поставка военной продукции на сумму более 10 миллиардов гривен", - отметил министр.

По его словам, осуществленные в 2020 году заказы (заключенные контракты) уже позволяют ВСУ получить в этом году:

  • 10 млн штук боеприпасов,
  • 3300 ракетно-артиллерийских систем,
  • 2700 приборов разведки и наблюдения,
  • более 320 автомобилей,
  • более 60 бронетранспортеров и бронированных машин,
  • около четырех десятков беспилотных авиационных комплексов,
  • шесть самолетов.

В этом году Минобороны сфокусирует свое внимание на адаптации механизма закупок военной продукции под требования закона "Об оборонных закупках".

Таран обратил внимание, что производство вооружения имеет длительный производственный цикл, к примеру, те же высокотехнологичные комплексы изготавливаются более одного года.

"Профинансировав и заключив еще в прошлом году контракты на сумму свыше 10 млрд гривен, мы обеспечили партнеров оборотными средствами, что, в свою очередь, с начала года гарантировало бесперебойную работу десятков предприятий оборонно-промышленного комплекса", - подытожил глава министерства.

Напомним, Таран заявил, что первый этап реформирования Вооруженных сил существенно приблизил их к получению совместимости с НАТО. В рамках реформы были созданы новые органы военного управления.

Как писало РБК-Украина, на днях в МОУ анонсировали проведение реформы в ВСУ, которая приблизит Украину к получению Плана действий относительно членства в НАТО.

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