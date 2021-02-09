БТР и самолеты: ВСУ получат военной продукции на свыше 10 млрд гривен
В этом году Вооруженные силы Украины смогут получить военную продукцию на сумму свыше 10 млрд гривен. Речь идет о 3300 ракетно-артиллерийских системах, более 60 бронетранспортерах и бронированных машинах, а также шести самолетах.
"В 2021 году ожидается поставка военной продукции на сумму более 10 миллиардов гривен", - отметил министр.
По его словам, осуществленные в 2020 году заказы (заключенные контракты) уже позволяют ВСУ получить в этом году:
- 10 млн штук боеприпасов,
- 3300 ракетно-артиллерийских систем,
- 2700 приборов разведки и наблюдения,
- более 320 автомобилей,
- более 60 бронетранспортеров и бронированных машин,
- около четырех десятков беспилотных авиационных комплексов,
- шесть самолетов.
В этом году Минобороны сфокусирует свое внимание на адаптации механизма закупок военной продукции под требования закона "Об оборонных закупках".
Таран обратил внимание, что производство вооружения имеет длительный производственный цикл, к примеру, те же высокотехнологичные комплексы изготавливаются более одного года.
"Профинансировав и заключив еще в прошлом году контракты на сумму свыше 10 млрд гривен, мы обеспечили партнеров оборотными средствами, что, в свою очередь, с начала года гарантировало бесперебойную работу десятков предприятий оборонно-промышленного комплекса", - подытожил глава министерства.
Напомним, Таран заявил, что первый этап реформирования Вооруженных сил существенно приблизил их к получению совместимости с НАТО. В рамках реформы были созданы новые органы военного управления.
Как писало РБК-Украина, на днях в МОУ анонсировали проведение реформы в ВСУ, которая приблизит Украину к получению Плана действий относительно членства в НАТО.