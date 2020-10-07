Британія виділить майже 1,4 млрд євро на військово-морський флот України

Україна і Великобританія підпишуть меморандум про розвиток українського військово-морського флоту. В його рамках Лондон профінансує флот майже на 1,4 млрд євро.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в відеокоментарі, який є в розпорядженні РБК-Україна.

За його словами, візит до Великобританії буде історичним. Там запланована зустріч з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, на ній підпишуть угоду про стратегічне партнерство і торгівлю.

"Друге питання - це підписання меморандуму про розбудову військово-морського флоту. Важливий стратегічний документ, будемо на військово-морській базі, підпишемо цей меморандум на суму 1,25 млрд фунтів стерлінгів (майже 1,4 млрд євро, - ред.). Ми всі вірили в те, що знову з'явиться військово-морський флот в Україні і, нарешті, це перший такий потужний крок", - заявив Зеленський.

Він також додав, що буде зустріч з королівською родиною, бізнесом і українською громадою.

"Окремо буде зустріч з мером Лондон-сіті. Це моя мрія - побудувати Київ-сіті. Будемо про це говорити", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія під час візиту Зеленського оголосить про виділення гуманітарної допомоги Україні на 5,5 млн євро.

Також стало відомо, що Британія вводить посаду уповноваженого з торгівлі з Україною.