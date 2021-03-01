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Для боротьби з кнопкодавством: у Раді запрацює сенсорна кнопка

Новость на русском → Україна, Понеділок 01 березня 2021 11:18
Для боротьби з кнопкодавством: у Раді запрацює сенсорна кнопка Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що у парламенті встановили додаткові камери спостереження та ввели сенсорну кнопку. Це має унеможливити кнопкодавство.

Про це він заявив у ході засідання погоджувальної ради ВР.

"Вона працює, вона пройшла перевірку. З цього пленарного тижня ми вже зможемо використовувати її під час засідань, вона відповідає всім нормам. У нас є офіційне заключення, що вона може використовуватися", - сказав спікер ВР.

Разумков запропонував главам фракцій та депутатських груп зібратися завтра о 9:45, щоб всі змогли протестувати її роботу.

Нагадаємо, раніше Офіс генерального прокурора України оголосив підозру народному депутату Владиславу Полякові. Його підозрюють у "кнопкодавстві".

Генпрокурор при цьому повідомляла, що нардеп викликався в Офіс генпрокурора на 11 лютого для вручення повідомлення про підозру, однак, не з'явився і про причини неявки не повідомив.

Як писало РБК-Україна, Офіс генерального прокурора також відкрив кримінальну справу проти народного депутата Андрія Іванчука за "кнопкодавство".

Закон про покарання народних депутатів за "кнопкодавство" набув чинності 16 січня 2020 року.

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