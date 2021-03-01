ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Для борьбы с кнопкодавством: в Раде заработает сенсорная кнопка

Новина українською → Украина, Понедельник 01 марта 2021 11:17
Для борьбы с кнопкодавством: в Раде заработает сенсорная кнопка Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте установили дополнительные камеры наблюдения и ввели сенсорную кнопку. Это должно исключить кнопкодавство.

Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета ВР.

"Она работает, она прошла проверку. С этой пленарной неделе мы уже сможем использовать ее во время заседаний, она соответствует всем нормам. У нас есть официальное заключение, что она может использоваться", - сказал спикер ВР.

Разумков предложил главам фракций и депутатских групп собраться завтра в 9:45, чтобы все смогли протестировать ее работу.

Новость дополняется

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика кнопкодавство Верховная Рада Дмитрий Разумков
NEWS
Силовой сценарий: как и зачем ВСУ готовят к наступлению в городе
Силовой сценарий: как и зачем ВСУ готовят к наступлению в городе
DAILY
На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"