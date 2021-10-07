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Більше не спікер. Разумкова відправили у відставку з посади голови Ради

Автор: Анастасія Рокитна

Голову Верховної ради України Дмитра Разумков відправили у відставку, рішення підтримали 284 нардепи. Він був спікером парламенту з 2019 року.

Таке рішення сьогодні ухвалили народні депутати, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на засідання Ради.

Парламентарії відправили у відставку Дмитра Разумкова 7 жовтня.

Що відомо про Разумкова

Він народився 8 жовтня 1983 року в Бердичеві Житомирської області в сім'ї політика і актриси. У 14-річному віці Разумков переїхав до Києва і вступив до ліцею. Потім з відзнакою закінчив Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка за спеціальністю "Міжнародні відносини".

У 2011 році здобув другу вищу освіту за спеціальністю правознавця.

Дмитро Разумков з 2006 року працює у сфері політичного консультування.

У 2019 році під час президентських виборів став консультантом і спікером штабу Володимира Зеленського, а в травні цього ж року став главою партії "Слуга народу". Пізніше на цій посаді Разумкова змінив Олександр Корнієнко.

Влітку 2019 року Разумков обраний народним депутатом "Слуги народу" і головою Верховної ради.

Зазначимо, Володимир Зеленський пояснив ініціативу щодо відставки Разумкова тим, що той не виконує партійну програму.

Нагадаємо, Рада може призначити нового спікера 8 жовтня.

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Дмитро РазумковВерховна рада