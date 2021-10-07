UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Больше не спикер. Разумкова отправили в отставку с поста главы Рады

Автор: Анастасия Рокитна

Главу Верховной рады Украины Дмитрия Разумков отправили в отставку, решение поддержали 284 нардепа. Он был спикером парламента с 2019 года.

Такое решение сегодня приняли народные депутаты, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заседание Рады.

Парламентарии отправили в отставку Дмитрия Разумкова 7 октября.

Что известно о Разумкове

Он родился 8 октября 1983 года в Бердичеве Житомирской области в семье политика и актрисы. В 14-летнем возрасте Разумков переехал в Киев и поступил в лицей. Затем с отличием окончил Институт международных отношений КНУ им. Шевченко по специальности "Международные отношения".

В 2011 году получил второе высшее образование по специальности правоведа.

Дмитрий Разумков с 2006 года работает в сфере политического консультирования.

В 2019 году во время президентских выборов стал консультантом и спикером штаба Владимира Зеленского, а в мае этого же года стал главой партии "Слуга народа". Позднее на этой должности Разумкова сменил Александр Корниенко.

Летом 2019 года Разумков избран народным депутатом "Слуги народа" и председателем Верховной Рады.

Отметим, Владимир Зеленский объяснил инициативу по отставке Разумкова тем, что тот не выполняет партийную программу.

Напомним, Рада может назначить нового спикера 8 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий РазумковВерховная рада