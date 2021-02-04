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Велика приватизація: Рада має намір відновити аукціони з продажу об'єктів

Автор: Юлія Струк

Верховна рада планує скасувати заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації. Раніше заборону ввели через карантин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Автором відповідного законопроект №4543 є Кабінет міністрів. За основу його підтримали 284 парламентарія.

"Бюджет України вимагає ресурсів для боротьби з пандемією, утримання економічної стабільності України... З метою наповнення державного бюджету коштами від продажу об'єктів великої приватизації доцільно зняти законодавчі обмеження на прийняття будь-яких заходів щодо приватизації об'єктів великої приватизації, у тому числі проведення аукціонів", - підкреслювалося у пояснювальній записці.

Нагадаємо, 25 вересня минулого року у країні заборонили аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на час карантину, встановленого Кабінетом міністрів. Тоді чинності набув відповідний закон.

Як писало РБК-Україна, на початку вересня Рада прийняла відповідний законопроект №3552.

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Новини України приватизацияВерховна Рада