Большая приватизация: Рада намерена возобновить аукционы по продаже объектов

Верховная рада планирует отменить запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Ранее запрет ввели из-за карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Автором соответствующего законопроект №4543 является Кабинет министров. За основу его поддержали 284 парламентария.

"Бюджет Украины требует ресурсов для борьбы с пандемией, содержания экономической стабильности Украины... С целью наполнения государственного бюджета средствами от продажи объектов большой приватизации целесообразно снять законодательные ограничения на принятие любых мер по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведение аукционов", - подчеркивалось в пояснительной записке.

Напомним, 25 сентября прошлого года в стране запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров. Тогда в силу вступил соответствующий закон.

Как писало РБК-Украина, в начале сентября Рада приняла соответствующий законопроект №3552.