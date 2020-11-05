Бойовики скинули гранату з безпілотника на українські позиції. Поранений військовий

На Донбасі отримав поранення український військовий. Бойовики скинули на українські позиції гранату ВОГ-17 з безпілотника.
Про це повідомляє прес-служба Тристоронньої контактної групи.
Військовому надана медична допомога, його стан задовільний.
Після інциденту Україна викори координаційний механізм для відновлення режиму тиші, також направлено письмову ноту до СММ ОБСЄ.
У заяві української делегації відзначають, що поточна ситуація має ознаки втрати контролю Росією над власними збройними формуваннями.
Вранці в четвер повідомлялося, що за 4 листопада на Донбасі зафіксовано шість порушень домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, з боку збройних формувань РФ. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.
Раніше ОБСЄ зафіксувала сім обстрілів біля Донецької фільтрувальної станції.