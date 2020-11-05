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Боевики сбросили гранату с беспилотника на украинские позиции. Ранен военный

Автор: Роман Тверденко

На Донбассе получил ранение украинский военный. Боевики сбросили на украинские позиции гранату ВОГ-17 с беспилотника.

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Об этом сообщает пресс-служба Трехсторонней контактной группы.

Военному предоставлена медицинская помощь, его состояние удовлетворительное.

После инцидента Украина использова координационный механизм для восстановления режима тишины, также направлена письменная нота в СММ ОБСЕ.

В заявлении украинской делегации отмечают, что текущая ситуация имеет признаки потери контроля Россией над собственными вооруженными формированиями.

Утром в четверг сообщалось, что за 4 ноября на Донбассе зафиксировано шесть нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года, со стороны вооруженных формирований РФ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Ранее ОБСЕ зафиксировала семь обстрелов возле Донецкой фильтровальной станции.

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