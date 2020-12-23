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Бойовики передали Україні бійця ООС, якого тримали у полоні

Новость на русском → Київ, Середа 23 грудня 2020 14:16
Бойовики передали Україні бійця ООС, якого тримали у полоні Фото: бойовики передали українського бійця (telegram.org)
Автор: Анастасия Рокитна

Україні повернули військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ Олександра Пупка, який був у полоні бойовиків. Це сталось 23 грудня.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

Обставини, за яких він потрапив на непідконтрольну територію, встановлюються.

"Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, молодшого сержанта Пупка Олександра Івановича", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 грудня бойовики заявили, що затримали українського військового Олександра Пупка 17 грудня поблизу окупованого міста Слов’яносербськ Луганської області.

У 14-й бригаді Пупко перебуває на посаді командира відділення розвідувального взводу мотопіхотного батальйону.

Пресцентр штабу операції Об’єднаних сил підтвердив, що військовий ЗСУ перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області.

Більше того, бойовики опублікували фото захопленого на Донбасі українського військового.

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