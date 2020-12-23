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Боевики передали Украине бойца ООС, которого держали в плену

Новина українською → Киев, Среда 23 декабря 2020 14:16
Боевики передали Украине бойца ООС, которого держали в плену Фото: боевики передали украинской бойца (telegram.org)
Автор: Анастасия Рокитна

Украине вернули военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ Александра Пупка, который был в плену боевиков. Это произошло 23 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Обстоятельства, при которых он попал на неподконтрольную территорию, устанавливаются.

"Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ украинской стороне вернули военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, младшего сержанта Пупка Александра Ивановича", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 декабря боевики заявили, что задержали украинского военного Александра Пупка 17 декабря вблизи оккупированного города Славяносербск Луганской области.

В 14-й бригаде Пупко находится в должности командира отделения разведывательного взвода мотопехотного батальона.

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил подтвердил, что военный ВСУ находится на временно оккупированной территории Луганской области.

Более того, боевики опубликовали фото захваченного на Донбассе украинского военного.

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