Боевики передали Украине бойца ООС, которого держали в плену
Украине вернули военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ Александра Пупка, который был в плену боевиков. Это произошло 23 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
Обстоятельства, при которых он попал на неподконтрольную территорию, устанавливаются.
"Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ украинской стороне вернули военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, младшего сержанта Пупка Александра Ивановича", - говорится в сообщении.
Напомним, 21 декабря боевики заявили, что задержали украинского военного Александра Пупка 17 декабря вблизи оккупированного города Славяносербск Луганской области.
В 14-й бригаде Пупко находится в должности командира отделения разведывательного взвода мотопехотного батальона.
Пресс-центр штаба операции Объединенных сил подтвердил, что военный ВСУ находится на временно оккупированной территории Луганской области.
Более того, боевики опубликовали фото захваченного на Донбассе украинского военного.