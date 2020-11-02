Близька до рекорду явка і кібербезпека: яка ситуація в США за день до виборів

Вибори президента США відбудуться вже завтра, 3 листопада. Вже близько 93,3 млн американців достроково проголосували за свого кандидата.

Про це йдеться на сайті U. S. Elections Project.

Найбільша кількість виборців проголосувала в Каліфорнії, Техасі та Флориді. За даними Reuters, показники явки на президентських виборах-2020 близькі до того, щоб стати рекордними за останні сто років.

У Центрі електоральних інновацій та досліджень у Вашингтоні прогнозують явку близько 150 млн громадян (з близько 240 млн зареєстрованих виборців).

До вечора 1 листопада кількість бюлетенів, надісланих поштою, становила вже понад 59 млн. Всього для голосування поштою в цьому році було видано близько 90 млн бюлетенів. Така популярність голосування по пошті пов'язана з пандемією COVID-19.

Разом з тим, голова Агентства з кібербезпеки та інфраструктурі Міністерства внутрішньої безпеки (МВБ) Крістофер Кребс заявив в інтерв'ю FOX News, що ніякі країни не зможуть вплинути на вибори президента.

За його словами, агентство "відстежує приблизно 95% голосів, вже відданих на виборах 2020 року".

"Це обставина дозволяє виборчим комісіям точно підрахувати всі бюлетені", - запевнив він.

Нагадаємо, демократ Джо Байден очолює рейтинги кандидатів з упевненою перевагою.

Детальніше про вибори в США читайте в матеріалі РБК-Україна "Перемога будь-якою ціною. Чи зможе Трамп втриматися на посаді президента США".