ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Близкая к рекорду явка и кибербезопасность: какая ситуация в США за день до выборов

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 02 ноября 2020 09:17
Близкая к рекорду явка и кибербезопасность: какая ситуация в США за день до выборов Фото: Дональд Трамп и Джо Байден (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Выборы президента США состоятся уже завтра, 3 ноября. Уже около 93,3 млн американцев досрочно проголосовали за своего кандидата.

Об этом говорится на сайте U.S. Elections Project.

Наибольшее число избирателей проголосовали в Калифорнии, Техасе и Флориде. По данным Reuters, показатели явки на президентских выборах-2020 близки тому, чтобы стать рекордными за последние сто лет.

В Центре электоральных инноваций и исследований в Вашингтоне прогнозируют явку около 150 млн граждан (из около 240 млн зарегистрированных избирателей).

К вечеру 1 ноября число бюллетеней, присланных по почте, составляло уже более 59 млн. Всего для голосования по почте в этом году было выдано около 90 млн бюллетеней. Такая популярность голосования по почте связана с пандемией COVID-19.

Вместе с тем, глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности (МВБ) Кристофер Кребс заявил в интервью FOX News, что никакие страны не смогут повлиять на выборы президента.

По его словам, агентство "отслеживает примерно 95% голосов, уже отданных на выборах 2020 года".

"Это обстоятельство позволяет избирательным комиссиям точно подсчитать все бюллетени", - заверил он.

Напомним, демократ Джо Байден возглавляет рейтинги кандидатов с уверенным преимуществом.

Подробнее о выборах в США читайте в материале РБК-Украина "Победа любой ценой. Сможет ли Трамп удержаться на посту президента США".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Джозеф Байден Дональд Трамп Выборы в США
NEWS
Решение КСУ это проявление заговора старых элит и олигархов, - Зеленский
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Решение КСУ это проявление заговора старых элит и олигархов, - Зеленский
DAILY
Битва на Конституции: чем закончится противостояние Зеленского и КСУ
Милан Лелич, Олег Черныш Битва на Конституции: чем закончится противостояние Зеленского и КСУ