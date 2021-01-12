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У Берліні почалася зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"

Новость на русском → Берлін, Вівторок 12 січня 2021 15:02
У Берліні почалася зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 12 січня, в столиці Німеччини Берліні почалися переговори політичних радників лідерів "нормандської четвірки". Зокрема, України, Росії, Німеччини та Франції.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Зустріч радників проходить у Відомстві канцлера Німеччини.

На зустрічі планують обговорити реалізацію підсумків паризького саміту 2019 року в частині політичного врегулювання ситуації в Донбасі.

Зазначимо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що зустріч політичних радників "нормандської четвірки" може пройти до кінця січня. Він сподівається, що зустріч дасть імпульс для розведення військ на чотирьох ділянках, а також подальшого розмінування на Донбасі.

Нагадаємо, Єрмак прибув до Берліна на зустріч радників "нормандської четвірки".

Крім того, представник Росії в переговорах Дмитро Козак також прибув у Берлін.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв успіхи переговорного процесу по Донбасу з парадоксом кота Шредінгера. За його словами, успіх одночасно є і його немає.

Він також вважає, що потенціал нормандського формату переговорів ще не вичерпаний.

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