Білорусь може закрити маршрути в Україну через коронавірус

У Білорусі міжнародні маршрути знаходяться під загрозою через другу хвилю коронавірусу. У зв'язку зі спалахом інфекції можуть закрити маршрути в Україну.

Про це розповів заступник генерального директора ДП "Мінськтранс" Віктор Тозік, повідомляє "БелТА".

Він заявив про погіршення ситуації з коронавірусом. У зв'язку з цим багато міжнародних маршрутів стоять. За винятком Польщі, Литви та України.

"Але ситуація погіршується, тому спочатку будемо виконувати вимоги по дистанціюванню пасажирів, а потім подивимося. Сподіваємося, маршрути не доведеться закрити, тому що вони затребувані пасажирами", - заявив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження терміну тимчасового перебування в країні для IT-фахівців з Білорусі до 180 днів.

У той же час прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна готова надати допомогу білорусам, які відчувають тиск у своїй країні.

В середині вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про посилення кордону з Україною.