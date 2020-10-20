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Білорусь може закрити маршрути в Україну через коронавірус

Новость на русском → Мінськ, Вівторок 20 жовтня 2020 13:29
Білорусь може закрити маршрути в Україну через коронавірус Фото: Віктор Тозік (stadium-dinamo)
Автор: Анастасия Рокитна

У Білорусі міжнародні маршрути знаходяться під загрозою через другу хвилю коронавірусу. У зв'язку зі спалахом інфекції можуть закрити маршрути в Україну.

Про це розповів заступник генерального директора ДП "Мінськтранс" Віктор Тозік, повідомляє "БелТА".

Він заявив про погіршення ситуації з коронавірусом. У зв'язку з цим багато міжнародних маршрутів стоять. За винятком Польщі, Литви та України.

"Але ситуація погіршується, тому спочатку будемо виконувати вимоги по дистанціюванню пасажирів, а потім подивимося. Сподіваємося, маршрути не доведеться закрити, тому що вони затребувані пасажирами", - заявив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження терміну тимчасового перебування в країні для IT-фахівців з Білорусі до 180 днів.

У той же час прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна готова надати допомогу білорусам, які відчувають тиск у своїй країні.

В середині вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про посилення кордону з Україною.

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