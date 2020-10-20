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Беларусь может закрыть маршруты в Украину из-за коронавируса

Новина українською → Минск, Вторник 20 октября 2020 13:29
Беларусь может закрыть маршруты в Украину из-за коронавируса Фото: Виктор Тозик (stadium-dinamo)
Автор: Анастасия Рокитна

В Беларуси международные маршруты находятся под угрозой из-за второй волны коронавируса. В связи со вспышкой инфекции могут закрыть маршруты в Украину.

Об этом рассказал заместитель генерального директора ГП "Минсктранс" Виктор Тозик, сообщает "БелТА".

Он заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом. В связи с этим многие международные маршруты стоят. За исключением Польши, Литвы и Украины.

"Но обстановка ухудшается, поэтому сначала будем выполнять требования по дистанцированию пассажиров, а потом посмотрим. Надеемся, маршруты не придется закрыть, потому что они востребованы пассажирами", - заявил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении срока временного пребывания в стране для IT-специалистов из Беларуси до 180 дней.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина готова оказать помощь белорусам, которые испытывают давление в своей стране.

В середине сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об усилении границы с Украиной.

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