У Байдена планують переглянути відносини з КНДР протягом наступного місяця

Адміністрація президента США Джо Байдена планує переглянути свою політику відносно Північної Кореї. Це повинно статися "протягом наступного місяця або близько того".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена.

В Білому домі раніше говорили про те, що переглянуть відносини з КНДР після безпрецедентної взаємодії колишнього президента Дональда Трампа з Кім Чен Ином, яке не змогло переконати Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.

"Ми залучені в дуже інтенсивний стратегічний аналіз. Ми очікуємо, що це буде зроблено протягом наступного місяця або близько того", - сказав чиновник.

Держсекретар Байдена Ентоні Блінкен заявляв, що підхід до Північної Кореї може включати додаткові санкції або дипломатичні стимули, які він не назвав.

"Наші очікування, ймовірно, багато в чому сформовані попереднім досвідом», - сказав Блінкен.