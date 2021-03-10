У Байдена планують переглянути відносини з КНДР протягом наступного місяця
Адміністрація президента США Джо Байдена планує переглянути свою політику відносно Північної Кореї. Це повинно статися "протягом наступного місяця або близько того".
Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена.
В Білому домі раніше говорили про те, що переглянуть відносини з КНДР після безпрецедентної взаємодії колишнього президента Дональда Трампа з Кім Чен Ином, яке не змогло переконати Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.
"Ми залучені в дуже інтенсивний стратегічний аналіз. Ми очікуємо, що це буде зроблено протягом наступного місяця або близько того", - сказав чиновник.
Держсекретар Байдена Ентоні Блінкен заявляв, що підхід до Північної Кореї може включати додаткові санкції або дипломатичні стимули, які він не назвав.
"Наші очікування, ймовірно, багато в чому сформовані попереднім досвідом», - сказав Блінкен.
Раніше повідомлялося, що погляди Байдена полягають в тому, що ядерна або ракетна діяльність КНДР несе серйозну загрозу міжнародному миру і безпеці.
Нагадаємо, на початку січня північнокорейський лідер Кім Чен Ин назвав США головним ворогом КНДР. У Пхеньяні впевнені, що політика США не зміниться з новим президентом.