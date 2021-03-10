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У Байдена планируют пересмотреть отношения с КНДР в течении следующего месяца

Новина українською → Среда 10 марта 2021 03:23
У Байдена планируют пересмотреть отношения с КНДР в течении следующего месяца Фото: Джо Байден (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Администрация президента США Джо Байдена планирует пересмотреть свою политику в отношении Северной Кореи. Это должно случится "в течение следующего месяца или около того".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Байдена.

В Белом доме ранее говорили о том, что пересмотрят отношения с КНДР после беспрецедентного взаимодействия бывшего президента Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, которое не смогло убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

"Мы вовлечены в очень интенсивный стратегический анализ. Мы ожидаем, что это будет сделано в течение следующего месяца или около того", - сказал чиновник.

Госсекретарь Байдена Энтони Блинкен заявлял, что подход к Северной Корее может включать дополнительные санкции или дипломатические стимулы, которые он не назвал.

"Наши ожидания, вероятно, во многом сформированы предыдущим опытом», - сказал Блинкен.

Ранее сообщалось, что взгляды Байдена заключаются в том, что ядерная или ракетная деятельность КНДР несет серьезную угрозу международному миру и безопасности.

Напомним, в начале января северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР. В Пхеньяне уверены, что политика США не изменится с новым президентом.

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