У Байдена допустили нові санкції проти російського судна, яке будує "Північний потік-2"

У звіті, опублікованому пізно ввечері в п'ятницю, також перераховані інші організації, які були звільнені від санкцій, тому що вони згортають свою роботу над "Північним потоком-2".

"Примітно, що в затвердженому Конгресом звіті відсутні які-небудь німецькі або інші європейські організації, також допомагають у будівництві трубопроводу", - пише видання.

Bloomberg відзначає, що таке рішення США підтверджує намір не кидати виклик Німеччині, яка підтримує будівництво газопроводу. У той же час адміністрація Байдена - як і адміністрація Трампа до цього - виступає проти трубопроводу, називаючи його "поганою операцією" для європейської енергетичної безпеки.

Звіт Держдепартаменту повинен був бути представлений 16 лютого, але адміністрація Байдена заявила, що їй потрібно трохи більше часу, щоб розібратися в розвідданих, щоб визначити, які суду, люди та інші організації допомагали з проектом трубопроводу.