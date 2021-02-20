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У Байдена допустили новые санкции против российского судна, которое строит "Северный поток-2"

Новина українською → Суббота 20 февраля 2021 05:37
У Байдена допустили новые санкции против российского судна, которое строит "Северный поток-2"
Автор: Инна Собора

Госдепартамент США заявил о нарушении американских санкций российским судном-трубоукладчиком "Фортуна" и его владельцем "КВТ-РУС". Это свидетельствует о возможности нового раунда санкций США с целью остановки стоительства "Северного потока-2".

Об этом пишет Bloomberg.

В отчете, опубликованном поздно вечером в пятницу, также перечислены другие организации, которые были освобождены от санкций, потому что они сворачивают свою работу над "Северным потоком-2".

"Примечательно, что в утвержденном Конгрессом отчете отсутствуют какие-либо немецкие или другие европейские организации, также помогающие в строительстве трубопровода", - пишет издание.

Bloomberg отмечает, что такое решение США подтверждает намерение не бросать вызов Германии, которая поддерживает стоительство газопровода. В то же время администрация Байдена - как и администрация Трампа до этого - выступает против трубопровода, называя его "плохой сделкой" для европейской энергетической безопасности.

Отчет Госдепартамента должен был быть представлен 16 февраля, но администрация Байдена заявила, что ей нужно немного больше времени, чтобы разобраться в разведданных, чтобы определить, какие суда, люди и другие организации помогали с проектом трубопровода.

Напомним, 19 января США ввели санкции в отношении ведущего укладку "Северного потока - 2" судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".

Из общей протяженности 2 460 км уже уложено более 2 300 км трубопровода. Осталось завершить укладку около 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.

Заявленная мощность "Северного потока-2" составляет около 55 млрд кубометров в год. Украина опасается, что запуск газопровода может лишить ее доходов от транзита российского газа в Европу. Работы были приостановлены в декабре 2019 года из-за санкций Соединенных Штатов, однако через год строительство возобновилось.

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