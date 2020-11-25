ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден розповів про перші плани на посту президента

Новость на русском → Вашингтон, Середа 25 листопада 2020 09:50
Байден розповів про перші плани на посту президента Фото: Джо Байден (flickr.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Обраний президент США Джо Байден озвучив плани, які здійнить в перші 100 днів перебування на посаді. Він хоче провести імміграційну реформу, скасувати укази попередника про навколишнє середовище.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу NBC.

Він пообіцяв направити в Сенат законопроект про імміграцію, який дозволить отримати громадянство більш ніж 11 мільйонам незареєстрованих людей в Америці. Також він планує допомогти владі штатів у боротьбі з COVID-19.

"Я також маю намір покінчити з деякими, я думаю, дуже шкідливими виконавчими указами, які значно вплинули на погіршення клімату і зробили нас менш здоровими, які підписав президент Трамп", - зазначив він.

Обраний президент США не планує після інавгурації ініціювати розслідування щодо Трампа.

Нагадаємо, державний департамент почав процес передачі справ обраному президенту Джо Байдену.

Раніше повідомлялося, що Трамп розпорядився почати процедуру передачі влади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Джозеф Байден Сполучені Штати Америки
NEWS
Степанов допустив введення жорсткого карантину в Україні
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Степанов допустив введення жорсткого карантину в Україні
DAILY
Вічна реформа: як команда Зеленського змінює судову систему
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Вічна реформа: як команда Зеленського змінює судову систему