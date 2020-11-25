Байден розповів про перші плани на посту президента

Обраний президент США Джо Байден озвучив плани, які здійнить в перші 100 днів перебування на посаді. Він хоче провести імміграційну реформу, скасувати укази попередника про навколишнє середовище.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу NBC.

Він пообіцяв направити в Сенат законопроект про імміграцію, який дозволить отримати громадянство більш ніж 11 мільйонам незареєстрованих людей в Америці. Також він планує допомогти владі штатів у боротьбі з COVID-19.

"Я також маю намір покінчити з деякими, я думаю, дуже шкідливими виконавчими указами, які значно вплинули на погіршення клімату і зробили нас менш здоровими, які підписав президент Трамп", - зазначив він.

Обраний президент США не планує після інавгурації ініціювати розслідування щодо Трампа.

Нагадаємо, державний департамент почав процес передачі справ обраному президенту Джо Байдену.

Раніше повідомлялося, що Трамп розпорядився почати процедуру передачі влади.