Байден про застосування військової сили США у світі: лише в крайніх випадках

Президент США Джо Байден сьогодні відвідав Міністерство оборони країни. На брифінгу в Пентагоні він розповів, чи будуть США за його президентства застосовувати військову силу на світовій арені.
Брифінг американського лідера транслювався в Twitter.
За словами Байдена, США повинні вдаватися до застосування військової сили на світовій арені лише в крайніх випадках. Він додав, що головне - щоб Америка залишалася в безпеці.
"Головна і невід'ємна місія Пентагону полягає в тому, щоб стримувати агресію з боку наших ворогів і, якщо буде потрібно, вести бойові дії та перемагати у війнах, щоб Америка залишалася в безпеці. Що ж, я вважаю, що сила повинна бути крайньою мірою, а не першої", - заявив він.
Нагадаємо, нещодавно Байден заявив, що пройшли ті часи, коли США поступалися перед лицем агресії з боку Росії. Байден підкреслив, що змусить Росію платити за всі її агресивні дії.
Також Байден з критикою висловився щодо Китаю. Він визнав, що Китай є головним конкурентом США.
Крім того, сьогодні Байден анонсував введення санкцій проти очільників військового перевороту в М'янмі.