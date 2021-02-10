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Байден о применении военной силы США в мире: лишь в крайних случаях

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден сегодня посетил Министерство обороны страны. На брифинге в Пентагоне он рассказал, будут ли США при его президентстве применять военную силу на мировой арене.

Брифинг американского лидера транслировался в Twitter.

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По словам Байдена, США должны прибегать к применению военной силы на мировой арене лишь в крайних случаях. Он добавил, что главное - чтобы Америка оставалась в безопасности.

"Главная и неотъемлемая миссия Пентагона заключается в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны наших врагов и, если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности. Что ж, я считаю, что сила должна быть крайней мерой, а не первой", - заявил он.

Напомним, недавно Байден заявил, что прошли те времена, когда США уступали перед лицом агрессии со стороны России. Байден подчеркнул, что заставит Россию платить за все ее агрессивные действия.

Также Байден с критикой высказался в отношении Китая. Он признал, что Китай является главным конкурентом США.

Кроме того, сегодня Байден анонсировал введение санкций против предводителей военного переворота в Мьянме.

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Новости Украины ПентагонСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден
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