Байден не приїде в Україну цього року: Кулеба пояснив чому

Президент США Джо Байден обов'язково відвідає Україну, але не цього року. Дипломатична практика не передбачає візити такого рівня в один рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби .

"Цей візит (Байдена в Україну - ред.) не буде в цьому році, оскільки дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік", - сказав Кулеба в ефірі телеканалу "Інтер".

Міністр додав, що до візиту Байдена в Україну сторони зосередяться на реалізації домовленостей, які були досягнуті в ході відвідування президентом Володимиром Зеленським США.