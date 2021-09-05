Байден не приедет в Украину в этом году: Кулеба объяснил почему

Президент США Джо Байден обязательно посетит Украину, но не в этом году. Дипломатическая практика не предусматривает визиты такого уровня в один год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы .

"Этот визит (Байдена в Украину - ред.) не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Интер".

Министр добавил, что до визита Байдена в Украину стороны сосредоточатся на реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе посещения президентом Владимиром Зеленским США.