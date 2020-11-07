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Байден: ми поки не готові оголосити про перемогу, але ми виграємо цю гонку

Автор: Инна Собора

Кандидат у президенти США Джо Байден заявив, що поки не готовий оголосити про перемогу. Однак він упевнений, що виграє президентські вибори.

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Про це сказав під час звернення до виборців.

Байден заявив, що виграє Неваду і Арізону.

"Ми ще не готові оголосити про перемогу, але ясно, що ми виграємо цю гонку", - сказав Байден.

Він також додав, що отримає більше 300 голосів виборців, у той час як для перемоги необхідні 270 голосів.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що кандидат у президенти Джо Байден не повинен заявляти про свою перемогу.

Нагадаємо, за результатами виборів у США кандидат від Демократичної партії Джо Байден готується оголосити себе обраним президентом.

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