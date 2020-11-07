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Байден: ми поки не готові оголосити про перемогу, але ми виграємо цю гонку

Новость на русском → Субота 07 листопада 2020 05:55
Байден: ми поки не готові оголосити про перемогу, але ми виграємо цю гонку Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Кандидат у президенти США Джо Байден заявив, що поки не готовий оголосити про перемогу. Однак він упевнений, що виграє президентські вибори.

Про це сказав під час звернення до виборців.

Байден заявив, що виграє Неваду і Арізону.

"Ми ще не готові оголосити про перемогу, але ясно, що ми виграємо цю гонку", - сказав Байден.

Він також додав, що отримає більше 300 голосів виборців, у той час як для перемоги необхідні 270 голосів.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що кандидат у президенти Джо Байден не повинен заявляти про свою перемогу.

Нагадаємо, за результатами виборів у США кандидат від Демократичної партії Джо Байден готується оголосити себе обраним президентом.

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