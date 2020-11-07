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Байден: мы пока не готовы объявить о победе, но мы выиграем эту гонку

Новина українською → Суббота 07 ноября 2020 05:55
Байден: мы пока не готовы объявить о победе, но мы выиграем эту гонку Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что пока не готов объявить о победе. Однако он уверен, что выиграет президентские выборы.

Об этом он сказал во время обращения к избирателям.

Байден заявил, что выигрывает Неваду и Аризону.

"Мы еще не готовы объявить о победе, но ясно, что мы выиграем эту гонку", - сказал Байден.

Он также добавил, что получит более 300 голосов выборщиков, в то время как для победы необходимы 270 голосов.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты Джо Байден не должен заявлять о своей победе.

Напомним, по результатам выборов в США кандидат от Демократической партии Джо Байден готовится объявить себя избранным президентом.

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