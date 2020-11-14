Трамп висловився про майбутню адміністрацію президента США

Чинний президент США Дональд Трамп вперше за останні вісім поспілкувався зі ЗМІ, прокоментувавши майбутню Адміністрацію президента. Водночас він не відповів, чия буде адміністрація.

Про це повідомляє USA Today.

За словами Трампа, "час покаже".

"Хто знає, чия адміністрація буде тут? Напевно, час покаже", - сказав він.

Президент США також додав, що його адміністрація не планує йти на карантин через коронавірус.

Раніше газета The New York Times з посиланням на джерела в Білому домі заявила, що Дональд Трамп розуміє, що програв вибори президента США. Зараз він думає про можливість прийняття участь у наступних виборах в 2024 році.

Також РБК-Україна в матеріалі "Трамп не здається. Чи зможе Байден утримати перемогу і що буде далі" писало про те, чому Трамп чіпляється за Білий дім, а також, хто може зайняти ключові посади в адміністрації Байдена.