Байден має намір зробити США учасником COVAX: чому це важливо

Обраний американський президент Джо Байден має намір зробити США частиною механізму COVAX - глобальної ініціативи щодо забезпечення бідних країн вакциною від COVID. На сьогодні майже всі країни світу входять до цієї ініціативи, крім США і Росії.

Про це заявив кандидат на пост державного секретаря Тоні Блінкен, передає Axios.

Зазначимо, участь США в механізмі COVAX може закрити питання про необхідність додаткового фінансування для того, щоб до кінця 2021 року в кожній країні було вакциновано не менше 20% населення.

Найімовірніше, США в цьому механізмі виступлять спонсором, оскільки раніше вже безпосередньо закупили сотні мільйонів доз.

"Ми твердо віримо, що зможемо зробити це - гарантувати, що кожен американець отримає вакцину, але також допоможемо зробити так, щоб інші люди у всьому світі, які хочуть її, мали до неї доступ", - зазначив Блінкен.

Також повідомляється, що адміністрація Дональда Трампа відмовлялася від участі в COVAX через вплив Китаю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що COVAX потребує фінансування на 4 млрд доларів. Ці кошти необхідно зібрати в 2021 році.

Команда Байдена вже заявила, що президент скасує вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я, поверне країну до Паризької кліматичної угоди, а також припинить будівництво стіни на кордоні з Мексикою.