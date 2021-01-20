ВООЗ, клімат і стіна з Мексикою: перші укази Байден підпише вже сьогодні

Команда обраного президента США Джо Байдена анонсувала підписання новим лідером указу про відміну виходу країни з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Також США повернуться в Паризьку угоду.

Про це повідомляє BBC.

Одним з його перших кроків буде постанова виконавчої влади, що вимагає носіння масок по всій країні і під час міждержавних поїздок.

Байден хоче прискорити впровадження вакцини з кінцевою метою - вакцинувати 100 мільйонів осіб хоча б першою вакциною проти COVID за перші 100 днів свого перебування на посаді.

Трамп скоротив податки в США в 2017 році, але команда Байдена заявляє, що вони несправедливо винагороджують найбагатших американців. Через це новий президент хоче подвоїти податки.

У перший день президентства Байден хоче підписати указ про повернення США в ВООЗ і кліматичну угоду. Він також хоче скасувати указ Трампа про заборону на поїздки в країну.

Новий президент США хоче скасувати будівництво стіни з Мексикою. Кампанію Трампа він назвав "марною тратою грошей". Команда Байдена хоче зайнятися введенням нових заходів прикордонного контролю.

Нагадаємо, сьогодні в США відбудеться інавгурація нового президента Джо Байдена. Трамп відмовився на неї йти. Втім, планує ефектно покинути пост президента США.

Вчора Дональд Трамп виступив з прощальним зверненням напередодні інавгурації обраного президента Джо Байдена. Він, зокрема, заявив, що перший за кілька десятиліть не почав нових воєн.