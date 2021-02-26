Байден: Крим - це Україна, США допоможуть протистояти агресії Росії

За його словами, рівно сім років тому Росія порушила міжнародне право і вторглася до Криму, порушивши суверенітет і територіальну цілісність України.

"США продовжують підтримувати Україну та її союзників сьогодні, як і з самого початку цього конфлікту. У цю сумну річницю ми підтверджуємо просту істину: Крим - це Україна", - заявив Байден.

Він підкреслив, що Вашингтон ніколи не визнає анексію півострова Росією.

"... і ми будемо разом з Україною протистояти агресивним діям Росії. Ми продовжимо роботу щодо притягнення Росії до відповідальності за зловживання і агресію в Україні", - додав Байден.

Американський президент також відзначив, що США продовжать шанувати пам'ять Революції гідності, в якій український народ зіткнувся "з вогнем снайперів і силовиків на Майдані", вимагаючи нового початку для своєї країни.