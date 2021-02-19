Баканов: рішення РНБО про нові санкції ґрунтується на матеріалах СБУ

"Сьогодні Служба безпеки проводить слідчі дії, щоб задокументувати весь протиправний механізм постачання вугілля з тимчасово окупованої території до РФ та України. Таким чином, ми отримаємо підтвердження фінансування терористичної діяльності "ЛНР". І як результат - підгрунтя для повідомлення підозри представникам компанії", - зазначив Баканов.

Крім того, СБУ рекомендувала розширити введені раніше економічні санкції щодо власників авіакомпаній, які здійснюють польоти до Російської Федерації, і доповнити санкційний перелік ще 5 компаніями.

За словами Баканова, після введення санкцій в наприкінці січня кінцеві бенефіціари молдовської авіакомпанії JET4U S. R. L. та португальської JET4U LDA вживають термінових юридичніих заходів, щоб обійти накладені обмеження. Зокрема, намагаються змінити обслуговуючі компанії - тобто вводять інших юридичних осіб.

Також він поінформував членів РНБО про інші напрямки захисту державної безпеки і протидії гібридній війні.

"Кожен з нас бачить вплив гібридної війни та її наслідки. Тому нам треба працювати на випередження. В даному випадку наша сила - в системних діях на захист національних інтересів", - додав Баканов.