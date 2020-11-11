Азербайджан оцінить збитки від війни та вимагатиме від Вірменії компенсацій

Азербайджан має намір оцінити збитки від війни в Нагірному Карабасі. Після цього через суд від Вірменії вимагатимуть компенсації.

Про це заявив президент Ільхам Алієв, передає "Інтерфакс-Азербайджан".

За його словами, для оцінки запросять міжнародних експертів. Вони повинні провести розрахунки по збитку екології, інфраструктури, мирним жителям, які втратили житло, а також історичної спадщини Азербайджану.

"Після цього, звичайно, будуть судові процеси, позови проти вірменської держави, і ми вже до цього готуємося", - заявив Алієв.

Він також додав, що Баку відновить зруйновану інфраструктуру в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, раніше Алієв заявив про перемогу Азербайджану у війні за Нагірний Карабах.

"Вітчизняна війна закінчена. Азербайджан здобув блискучу перемогу в цій війні, наші землі були звільнені від окупації, ми вигнали окупантів з наших земель", - заявив він.

Крім того, сьогодні Туреччина і Росія підписали протокол про моніторинговий центр щодо Карабаху. Обидві сторони будуть контролювати режим припинення вогню в регіоні. При цьому миротворча місія обмежиться тільки російськими військовослужбовцями.