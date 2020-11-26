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Азербайджан хоче виключення Франції з мінської групи щодо Карабаху

Автор: РБК-Україна

Парламент Азербайджану ініціював виключення Франції з мінської групи ОБСЄ щодо мирного врегулювання в Нагірному Карабасі. Це стало відповіддю на заклик французького Сенату визнати незалежність НКР.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Азербайджан".

Повідомляється, що на сьогоднішньому пленарному засіданні Меджліс Азербайджану прийняв заяву у відповідь на резолюцію французького Сенату про визнання Нагірного Карабаху. Зокрема, парламент вимагає від уряду Азербайджану звернутися до міжнародних організацій, щоб виключити Францію з мінської групи ОБСЄ.

Крім того, парламент наполягає на перегляді відносин між Баку і Парижем, оскільки сумнівається у нейтральності Франції.

"У французькому Сенаті організовано брудну політичну кампанію проти Азербайджану, прийнято упереджений документ, перекручено суть нагірнокарабаського конфлікту. Справа в тому, що члени Сенату закликали уряд Франції визнати незалежність сепаратистського режиму. Абсолютно справедливою є необхідність прийняття заяви у Міллі Меджлісі у зв'язку з цим", - заявила спікер парламенту Сахіба Гафарова.

Нагадаємо, раніше Сенат Франції офіційно закликав уряд визнати Нагірний Карабах.

При цьому МЗС Франції виступив проти одностороннього визнання, а офіційний Баку розкритикував позицію Сенату.

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