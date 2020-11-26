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Азербайджан хочет исключения Франции из минской группы по Карабаху

Автор: РБК-Украина

Парламент Азербайджана инициировал исключение Франции из минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию в Нагорном Карабахе. Это стало ответом на призыв французского Сената признать независимость НКР.

Об этом сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

Сообщается, что на сегодняшнем пленарном заседании Меджлис Азербайджана принял заявление в ответ на резолюцию французского Сената о признании Нагорного Карабаха. В частности, парламент требует от правительства Азербайджана обратиться к международным организациям, чтобы исключить Францию из минской группы ОБСЕ.

Кроме того, парламент настаивает на пересмотре отношений между Баку и Парижем, поскольку сомневается в нейтральности Франции.

"Во французском Сенате организована грязная политическая кампания против Азербайджана, принят предвзятый документ, искажена суть нагорнокарабахского конфликта. Дело в том, что члены Сената призвали правительство Франции признать независимость сепаратистского режима. Абсолютно справедливой является необходимость принятия заявления в Милли Меджлисе в связи с этим", - заявила спикер парламента Сахиба Гафарова.

Напомним, ранее Сенат Франции официально призвал правительство признать Нагорный Карабах.

При этом МИД Франции выступил против одностороннего признания, а официальный Баку раскритиковал позицию Сената.

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