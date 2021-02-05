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Аваков: коли заборонили "канали Медведчука", почалося звільнення Донбасу і Криму

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 22:50
Аваков: коли заборонили "канали Медведчука", почалося звільнення Донбасу і Криму Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав введення санкцій проти каналів 112, NewsOne та ZIK початком звільнення територій України. Він також виступив проти діалогу з Росією.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За словами Авакова, почалося звільнення не тільки Донбасу, але й Криму.

"Коли ми заборонили проросійські канали, ми почали звільнення наших територій, в тому числі й Криму", - сказав він.

Міністр зазначив, що саме Росія почала війну з Україною, захопивши українські території.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський наклав санкції на телеканали 112, ZIK та NewsOne та їх власника Тараса Козака. Президент наголосив, що для введення санкцій були "залізобетонні аргументи".

Також РБК-Україна писало, що Аваков анонсував публікацію документів СБУ щодо діяльності телеканалів 112, NewsOne та ZIK. Він додав, що це може статися вже найближчим часом.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" 5 лютого гості студії - Леонід Кравчук, Арсен Аваков, Дмитро Гордон, Діана Панченко та інші журналісти і політики - намагаються дати відповідь на питання: чому відбулося блокування каналів Медведчука "112 Україна", ZIK та NewsOne і як це вплине на країну. А також експерти будуть обговорювати санкції, які влада здійснює по відношенню до проросійських осіб.

Випуск ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 5 лютого

Нагадаємо, що у минулому випуску програми підіймалися теж вкрай важливі теми для усіх українців. Одна з них - вакцинація від коронавірусу та епідеміологічна ситуація в країні.

Зокрема, лікар-інфекціоніст, експерт ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова пояснила, чому багато громадян України відмовляються від вакцинації.


Міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології зі США Михайло Фаворов прокоментував низьку статистику захворюваності людей в Україні.


До речі, одіозний народний депутат Нестор Шуфрич заявив, що буде вакцинуватися в Будапешті, і найімовірніше російською вакциною.


А ще міністр охорони здоров'я Максим Степанов чесно висловився про результати січневого локдауну, тестування, колективний імунітет та відпочинок Володимира Зеленського в Буковелі.


Звісно, не обійшлося без скандалів. Так, суперечку щодо тестувань та кількості хворих на COVID-19 влаштували між собою Степанов та Шуфрич.



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