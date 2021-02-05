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Аваков: когда запретили "каналы Медведчука", началось освобождение Донбасса и Крыма

Новина українською → Киев, Пятница 05 февраля 2021 22:50
Аваков: когда запретили "каналы Медведчука", началось освобождение Донбасса и Крыма Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал введение санкций против каналов 112, NewsOne и ZIK началом освобождения территории Украины. Он также выступил против диалога с Россией.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Авакова, началось освобождение не только Донбасса, но и Крыма.

"Когда мы запретили пророссийские каналы, мы начали освобождение наших территорий, в том числе и Крыма", - сказал он.

Министр отметил, что именно Россия начала войну с Украиной, захватив украинские территории.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский наложил санкции на телеканалы 112, ZIK и NewsOne и их владельца Тараса Козака. Президент подчеркнул, что для введения санкций были "железобетонные аргументы".

Также РБК-Украина писало, что Аваков анонсировал публикацию документов СБУ о деятельности телеканалов 112, NewsOne и ZIK. Он добавил, что это может произойти уже в ближайшее время.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 5 февраля гости студии - Леонид Кравчук, Арсен Аваков, Дмитрий Гордон, Диана Панченко и другие журналисты и политики - пытаются дать ответ на вопрос: почему произошла блокировка каналов Медведчука "112 Украина", ZIK и NewsOne и как это повлияет на страну. А также эксперты будут обсуждать санкции, которые власти осуществляет по отношению к пророссийским лицам.

Выпуск ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 5 февраля

Напомним, что в прошлом выпуске программы поднимались крайне важные темы для всех украинцев. Одна из них - вакцинация от коронавируса и эпидемиологическая ситуация в стране.

В частности, врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова объяснила, почему многие граждане Украины отказываются от вакцинации.


Международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии из США Михаил Фаворов прокомментировал низкую статистику заболеваемости людей в Украине.


Кстати, одиозный народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что будет вакцинироваться в Будапеште, и, вероятнее всего, российской вакциной.


А еще министр здравоохранения Максим Степанов честно высказался о результатах январского локдауна, тестировании, коллективном иммунитете и отдыхе Владимира Зеленского в Буковеле.


Конечно, не обошлось без скандалов. Так, спор о тестировании и количестве больных COVID-19 устроили между собой Степанов и Шуфрич.



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