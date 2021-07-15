Аваков покинув посаду голови МВС. Рада прийняла відставку міністра

Верховна рада України прийняла відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він був на посадів голови МВС понад 7 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосував 291 парламентар.

Народні депутати підтримали відставку Авакова, який обіймав посаду міністра понад сім років - від кінця лютого 2014 року.

На посаді міністра внутрішніх справ він пережив зміни кількох прем'єрів та працював при двох президентах - Петру Порошенкові та Володимиру Зеленському.

Раніше під час конференції, присвяченій другому року на посаді президента, Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути відставку очільника МВС у разі, як доведуть невинуватість нинішніх обвинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета, який загинув у 2016 році.