Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра

Верховная рада Украины приняла отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Он был главой МВД более 7 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовал 291 парламентарий.

Народные депутаты поддержали отставку Авакова, который занимал пост министра более семи лет - с конца февраля 2014 года.

На посту министра внутренних дел он пережил смены нескольких премьеров и работал при двух президентах - Петре Порошенко и Владимире Зеленском.

Ранее во время конференции, посвященной второму году на посту президента, Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть отставку главы МВД в случае, если докажут невиновность нынешних обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб в 2016 году.