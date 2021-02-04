ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Донбасі через обстріл бойовиків поранено військового

Новость на русском → Донбас, Четвер 04 лютого 2021 17:04
На Донбасі через обстріл бойовиків поранено військового Фото: російський військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 4 лютого, на Донбасі проросійські бойовики обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу Південного. В результаті був поранений український військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичного угруповання "Північ" у Facebook

Бойовики вели обстріл позицій підрозділів Об'єднаних сил з мінометів калібру 82-мм і стрілецької зброї.

"В результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Бійці оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

Українська сторона через СЦКК повідомила моніторингової місії ОБСЄ про подію.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 лютого, бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Крім того, проросійські бойовики обстріляли в Луганській області безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Також повідомлялося, що зниклий український військовий опинився в полоні у бойовиків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас ООС
NEWS
У Києві протестують під будівлею телеканалу "НАШ", сталася бійка
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин У Києві протестують під будівлею телеканалу "НАШ", сталася бійка
DAILY
Вихід з кадру. Навіщо Зеленському санкції проти "каналів Медведчука" і чого чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вихід з кадру. Навіщо Зеленському санкції проти "каналів Медведчука" і чого чекати далі