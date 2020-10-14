Вірменська армія відступила на двох напрямах у Нагірному Карабасі

У ході конфлікту в Нагірному Карабасі армія Вірменії відступила на двох напрямках. Мова йде про північні та південні ділянки невизнаної республіки.

Про це в ході звернення до нації заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

За його словами, азербайджанські війська змінили тактику і намагаються посіяти хаос і паніку в тилу вірменської армії, застосовуючи диверсійні вилазки. Він також зазначив, що контроль над ситуацією вдається зберегти ціною величезних жертв.

Пашинян також зазначив, що на фронті склалася вкрай важка ситуація.

Нагадаємо, раніше Пашинян заявляв, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає, а на південному напрямку фронту зберігається напружена обстановка. За його словами, Азербайджан порушив угоду, атакувавши місто Гадрут.

Пізніше президент Азербайджану Ільхам Алієв зазначив, що Баку взяв під контроль ще ряд населених пунктів в Карабасі. Він також уточнив, що війська не заходять до всіх цих міст і селищ, а також пообіцяв найближчим часом оголосити про нові досягнення.