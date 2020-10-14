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Армянская армия отступила на двух направлениях в Нагорном Карабахе

Автор: РБК-Украина

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе армия Армении отступила на двух направлениях. Речь идет о северных и южных участках непризнанной республики.

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Об этом в ходе обращения к нации заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, азербайджанские войска сменили тактику и пытаются посеять хаос и панику в тылу армянской армии, применяя диверсионные вылазки. Он также отметил, что контроль над ситуацией удается сохранить ценой огромных жертв.

Пашинян также отметил, что на фронте сложилась крайне тяжелая ситуация.

Напомним, ранее Пашинян заявлял, что перемирия в Нагорном Карабахе нет, а на южном направлении фронта сохраняется напряженная обстановка. По его словам, Азербайджан нарушил соглашение, атаковав город Гадрут.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что Баку взял под контроль еще ряд населенных пунктов в Карабахе. Он также уточнил, что войска заходят не во все эти города и поселки, а также пообещал в ближайшее время объявить о новых достижениях.

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Новости Украины АрменияНагорный КарабахНикол Пашинян