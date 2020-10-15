Арахамія виступає за скорочення української армії

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія виступив за скорочення чисельності української армії. Він вважає, що владі України варто почати обговорення даної ініціативи і провести розрахунки.

Про це Арахамія заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми розуміємо, що бюджет - це цифра, якої завжди не вистачає. Стаття для оборони - захищена, але завжди немає достатньо коштів, щоб переозброювати армію, купувати нові речі, нове озброєння, нові технології, займатися вивченням. Якщо ми будемо зменшувати бюджет проїдання і трохи збільшувати бюджет на розвиток і інновації, то здатність нашої армії буде рости ", - сказав Арахамія.

За його словами, збільшення боєздатності армії необхідно Україні для стримування військової агресії з боку Росії і будь-яких інших потенційних ворогів.

Зазначимо, що згідно з паспортом бюджетної програми в 2020 році чисельність ЗСУ складала - майже 247 тисяч осіб. З них близько 193 - військовослужбовці, 52 - цивільні працівники. 40 тисяч військовослужбовців беруть участь в операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що в Україні планують скасувати призов на військову службу до лав ЗСУ - таке бачення є в перспективі за умови налагодженої системи підготовки резерву.

Раніше Верховна Рада України посилила покарання для призовників-ухильників.