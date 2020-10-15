Арахамия выступает за сокращение украинской армии

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия выступил за сокращение численности украинской армии. Он считает, что властям Украины стоит начать обсуждение данной инициативы и провести расчеты.

Об этом Арахамия заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы понимаем, что бюджет - это цифра, которой всегда не хватает. Статья для обороны - защищенная, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением. Если мы будем уменьшать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет на развитие и инновации, то способность нашей армии будет расти", - сказал Арахамия.

По его словам, увеличение боеспособности армии необходимо Украине для сдерживания военной агрессии со стороны России и любых других потенциальных врагов.

Отметим, что согласно паспорту бюджетной программы в 2020 году численность ВСУ составляла - почти 247 тысяч человек. Из них около 193 - военнослужащие, 52 - гражданские работники. 40 тысяч военнослужащих участвуют в операции Объединенных сил.

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что в Украине планируют отменить призыв на военную службу в ряды ВСУ - такое видение есть в перспективе при условии налаженной системы подготовки резерва.

Ранее Верховная Рада Украины ужесточила наказание для призывников-уклонистов.